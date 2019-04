Autocar cu turisti cazut peste o casa, in insula Madeira. Sunt cel putin 10 morti

Autocar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un autocar plin cu turisti a cazut peste o casa, in insula Madeira. Sunt cel putin 10 morti, dupa cum informeaza presa lusitana. In autocar erau aproximativ 50 de turisti in vacanta pe insula din arhipelagul aflat in largul coastelor Marocane. Din primele informatii, soferul a pierdut controlul volanului pe o sosea cu multe serpentine si autovehiculul s-a prabuit peste acoperisul unei case. Vezi si: Soferul din Buzau a mers 1000 de kilometri cu "duba-fantoma", avariata intr-un accident Imaginile postate pe retelele de socializare de la fata locului arata autocarul prabusit pe o parte. 14 ambulante au sosit la fata locului pentru a acorda primele ingrijiri medicale. Daca ti-a p ...