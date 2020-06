Autopsie oficiala: George Floyd era bolnav de COVID-19

George Floyd, bărbatul de culoare a cărui moarte, în custodia poliţiei, pe 25 mai, a declanșat un val fără precedent de proteste și violențe în SUA, a fost testat post-mortem pentru Covid-19 şi rezultatul este pozitiv, potrivit unui nou raport de autopsie citat de CNN. Raportul arată că probele prelevate post-mortem au rezultat „pozitive pentru […] The post Autopsie oficială: George Floyd era bolnav de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.