Autoritațile au declarat epidemie de gripa in Romania. 7000 de cazuri inregistrate in toata țara, dublu fața de anul trecut

Ministerul Sănătăţii a declarat epidemie de gripă în România, având în vedere numărul crescut al cazurilor de gripă şi infecţii respiratorii din ultima săptămână. Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 18, a anunţat, joi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.