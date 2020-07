Autoritațile din Arad au distribuit 3.000 de masti și 600 de flacoane cu alcool sanitar pentru 1.400 de locuitori din Sambateni

Toţi locuitorii din Sâmbăteni, localitatea cu cel mai mare focar de COVID-19 din judeţul Arad, au primit măşti de protecţie şi alcool sanitar, în urma unei decizii a administraţiei locale. Primarul comunei Păuliş, de care aparţine localitatea, a declarat că au fost distribuite 3.000 de măşti de unică folosinţă pentru cei aproximativ 1.400 de locuitori din Sâmbăteni şi 600 de flacoane cu alcool sanitar, de 500 ml, informează Agerpres.

"Am alocat de urgenţă fondurile necesare din bugetul local, în jur de 9.000 de lei, în urma unei decizii a Comitetului local pentru situaţii de urgenţă. Este o măsură pentru a-i ajuta pe oameni să se protejeze, iar focarul să nu se extindă, pentru că nu de dorim să ajungem în carantină. Faptul că Sâmbăteni a fost declarat focar are deja un impact negativ asupra comunei, asupra locuitorilor, care s-au confruntat cu diverse probleme pentru că provin din focar, unii au rămas fără loc de muncă, alţii au fost trimişi în concediu... Există o presiune imensă şi sperăm să nu ia amploare focarul. Vă daţi seama că într-o zi am avut două cazuri, iar a doua zi am avut 40, ne-am speriat rău", a declarat primarul.

Conform sursei citate, toate străzile sunt dezinfectate zilnic, cu soluţie pe bază de clorură, dar şi zonele aglomerate, precum staţiile de tramvai şi autobuz sau vecinătăţile magazinelor alimentare.

Şeful Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Arad, Horea Timiş, a adăugat, pentru sursa citată că "focarul este sub control, se află într-o fază de platou".

El a spus că la Sâmbăteni au rămas confirmate tot 40 de cazuri, dar că mai sunt teste în lucru, ale căror rezultate vor sosi până luni.

Cu privire la al doilea focar din judeţ, cel de la Seleuş, şeful DSP a spus că aici au mai fost înregistrate câteva cazuri noi în ultimele 48 de ore şi s-a ajuns la un număr de 30 de bolnavi.

Cele două focare au fost anunţate de autorităţi miercuri, însă DSP a precizat că deocamdată nu va fi luată măsura carantinei.

De la începutul pandemiei, în judeţ au fost confirmate infectate cu noul coronavirus 865 de persoane, din care 14 în ultimele 24 de ore. În ultimele două săptămâni, de când au reînceput să apară infectări, au fost înregistrate 154 de îmbolnăviri, iar 153 de cazuri mai sunt active, trei pacienţi fiind externaţi. Din numărul total al bolnavilor, 51 au refuzat internarea şi au ales să stea acasă fără tratament.