Autoritațile din județul Maramureș restricționeaza deplasarea oamenilor și pe timpul zilei

Județul Maramureș va institui și pe timpul zilei interdicțiile de circulație care sunt valabile acum numai noaptea la nivel național. Deplasările persoanelor vor fi limitate și vor trebui să fie justificate și între orele 6:00 și 22:00. Este primul județ care instituie astfel de măsuri. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a luat decizia