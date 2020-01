Autoritațile locale vor cumpara zece microbuze pentru transportul elevilor in Cluj-Napoca

autobuz cluj ctp

Programul de autobuze școlare dedicate pentru transportul elevilor a fost propus și votat de clujeni în cadrul procesului de bugetare participativă online desfășurat de Primăria Cluj-Napoca în 2017. Municipalitatea a implementat în primă fază propunerea ca proiect pilot, extinzând apoi de la 5 la 12 trasee și mai multe școli din municipiu, ca urmare a răspunsului pozitiv din partea familiilor și profesorilor. În momentul de faţă, există 17 autobuze şcolare cu care se transporta elevii la şcoală.

"Am decis să cumpărăm microbuze pentru zonele în care există mai puțini copii, dar pe care trebuie să îi ajutăm să ajungă la școală și astfel să mai fluidizăm din traficul rutier. În 2018 am transportat 24.000 de elevi, în 2019 am avut 108.000 de elevi", a spus viceprimarul Dan Tarcea.

