Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat prospectul aferent emisiunii de actiuni noi pentru majorarea capitalului social al Electrica

Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat miercuri prospectul simplificat aferent emisiunii unui număr maxim de până la 309.869 acţiuni noi, prin exercitarea drepturilor de preferinţă în cadrul majorării de capital social al Electrica, informează societatea printr-un raport remis Bursei de Valori Bucureşti, potrivit Agerpres.

Majorarea de capital, aprobată prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Electrica din data de 25 aprilie 2019 şi prin decizia 4 octombrie a Consiliului de Administraţie, va fi realizată prin aport în natură şi în numerar, cu suma maximă de 6.049.830 lei, de la valoarea actuală de 3.459.399.290 lei până la valoarea maximă de 3.465.449.120 lei, unde 295.114 acţiuni reprezintă aportul în natură al statului român, şi până la 309.869 acţiuni noi care vor fi oferite spre subscriere în numerar, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, celorlalţi acţionari.

Citește și: Averea pe care a reușit să o strângă Mihai Constantinescu- Cu ce rămâne soția sa

Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă este 1 noiembrie 2019 - 3 decembrie 2019 pentru acţiunile noi sub formă de acţiuni. În cazul acţiunilor noi reprezentate sub formă de GDR (certificate globale de depozit), pentru a fi valabilă subscrierea, formularul de subscriere şi dovada plăţii sumei ce urmează să fie depusă în vederea exercitării drepturilor de preferinţă aferent numărului de GDR noi subscrise trebuie să fie primite de către Bank of New York Mellon până la ora 17:00 (ora Statului New York) în data de 22 noiembrie 2019.

Preţul de exercitare a drepturilor de preferinţă este de 10 lei per acţiune nouă sub formă de o acţiune şi echivalentul a 40 lei în dolari per GDR, plus anumite costuri, comisioane şi cheltuieli.

Acţiunile noi care nu au fost subscrise în cadrul perioadei de subscriere vor fi anulate.