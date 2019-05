Autoritatea Electorala Permanenta, o noua intalnire organizata pentru asigurarea securitatii cibernetice si protectia datelor cu caracter personal

La discuții au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), precizează AEP într-un comunicat de presă.

În data de 14 mai 2019, la sediul Autorității Electorale Permanente (AEP) a avut loc, sub conducerea președintelui Autorității, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, cea de-a patra întâlnire cu reprezentanții instituţiilor naţionale cu atribuţii în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigurarea securităţii cibernetice și protecţia datelor cu caracter personal, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 privind reţelele de cooperare în domeniul alegerilor, transparenţa online şi prevenția incidentelor de securitate cibernetică și combaterea campaniilor de dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019.În cadrul întâlnirii, președintele AEP a informat cu privire la emiterea unor acte normative privind organizarea și desfășurarea referendumului național în aceeași zi cu alegerile pentru Parlamentul European. În acest sens, oficialul AEP a menționat că au fost publicate pe pagina de Internet a instituției Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului naţional din 26 mai 2019 și Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 12/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului naţional din 26 mai 2019, precum și pentru modificarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.Totodată, președintele Autorității a anunțat că AEP va efectua în ședință publică certificarea spre neschimbare a aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și pentru repartizarea mandatelor.Specialiștii STS au informat că au realizat în totalitate asigurarea securității rețelei de calculatoare și tablete utilizate în birourile electorale. Reprezentanții IGPR au precizat că au întreprins demersurile necesare pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii în ziua alegerilor.Ceilalți participanți la întâlnire au prezentat activitățile întreprinse de către instituțiile pe care le reprezintă, în vederea punerii în aplicare, în termenele legale, a prevederilor Recomandării amintite."Precizăm că, potrivit prevederilor legale, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte rolul de punct de contact unic pentru punerea în aplicare a Recomandării Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018", transmite AEP.