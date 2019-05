Autoritatea Palestiniana ridiculizeaza SUA: 'Nu este un plan de pace, ci mai degraba sunt condițiile pentru o capitulare'

Ministrul de Externe al Autorității Palestiniene, Riyad al-Maliki, a declarat în cadrul unei reuniuni ONU, că planul de pace elaborat de Statele Unite pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian este mai degrabă o declarație de capitulare a palestinienilor, informează Al Jazeera, potrivit mediafax.

Riyad al-Maliki a declarat și că palestinienii vor respinge planul indiferent de cât de mulți bani ar fi oferiți. „Acesta nu este un plan de pace, ci mai degrabă sunt condițiile pentru o capitulare. Nicio sumă de bani nu ar putea să facă acest plan să fie acceptabil”, a declarat acesta, în prezența lui Jason Greenblatt, negociatorul american pentru Orientul Mijlociu.

Oficialii palestinieni au exclus orice rol al Statelor Unite în negocierile dintre israelieni și palestinieni după ce președintele Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului. „Când Statele Unite, înainte de a anunța acest plan, recunosc Ierusalimul ca fiind așa-zisa capitală a Israelului (...) și pretind apoi că acest lucru nu are implicații asupra planurilor de pace, nu este posibil să avem încredere în asemenea acțiuni”, a adăugat Maliki.

Jared Kushner, consilier prezidenţial pentru Afaceri politice al președintelui Donald Trump, a anunțat recent că planul de pace va fi prezentat după finalul Ramadanului, care durează până pe 5 iunie.

Proiectul de acord de pace elaborat de Administraţia Donald Trump nu prevede înfiinţarea unui stat palestinian, ci autonomie extinsă pentru Fâşia Gaza şi Cisiordania, precum şi menţinerea coloniilor evreieşti, au afirmat surse citate de cotidianul Al-Quds şi de site-ul Ynetnews.com. Conform planului pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian, palestinienii vor avea autonomie sporită în Fâşia Gaza şi în Cisiordania, dar coloniile evreieşti din Cisiordania vor fi menţinute, fără însă a fi extinse. În plus, palestinienii vor trebui să negocieze statutul "Zonei C" din Cisiordania, aflată acum sub control militar israelian. Administraţia Trump propune intensificarea cooperării între Israel, Iordania şi liderii palestinieni privind administrarea Moscheii Al-Aqsa.

Administraţia Donald Trump a finalizat elaborarea planului de pace pentru încheierea conflictului israelo-palestinian. Proiectul denumit "Acordul secolului" are între 175 şi 200 de pagini, iar la documentul complet au acces doar mai puţin de cinci persoane.