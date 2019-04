Autoritatile din Bosnia neaga tratamentele inumane aplicate migrantilor, in ciuda imaginilor difuzate cu oameni tinuti in custi

Poliţia de frontieră a Bosniei şi Herţegovina a dezminţit marţi că ar fi aplicat migranţilor tratamente inumane, după ce au fost difuzate imagini video cu oameni în centre de detenţie de la frontieră care păreau a fi ţinuţi închişi în cuşti, informează Reuters, potrivit agerpres.ro.

Scurta înregistrare video a fost difuzată de organizaţia de caritate pro-migranţi Are You Syrious, care susţine că aceasta i-a fost trimisă de unul dintre deţinuţi. În această înregistrare pot fi văzuţi oameni ţinuţi în mici cuşti separate cu o plasă de sârmă. Organizaţia caritabilă precizează că migranţii sunt irakieni şi printre ei se află cinci copii, dintre care unul are 3 ani.

Citește și: Simona Halep a făcut un anunț la care nimeni nu se aștepta! Problemele de sănătate îi dau bătăi de cap

Potrivit poliţiei bosniace, clădirea arătată în înregistrarea video este un bloc de detenţie temporară pentru imigranţii ilegali, construit din fonduri ale Uniunii Europene, la punctul de trecere a frontierei Klobuk, unde migranţii care vin dinspre Muntenegru sunt ţinuţi în aşteptarea deportării.

"Poliţia de frontieră a Bosniei şi Herţegovina dezminte tratamentul inuman la adresa migranţilor în locul unde se află aceştia la punctul de trecere Klobuk", se spune în comunicatul poliţiei.

Înregistrarea video, care îi arată pe unii migranţi ghemuiţi în pături, a provocat condamnarea publică în Bosnia, însă poliţia afirmă că toate camerele au aer condiţionat şi căldură şi că migranţii nu sunt închişi acolo. Migranţii, care au fost prinşi luni la frontieră fără a avea acte de identitate, au rămas în acel centru numai două ore înainte ca poliţia din Muntenegru să-i preia înapoi, a adăugat poliţia bosniacă.

Citește și: Surse S-a aflat motivul! De ce a fost, de fapt, Liviu Dragnea trădat de aliatul său de încredere

Bosnia şi Herţegovina, care îşi revine încă după războiul civil din 1990, încearcă să facă faţă miilor de migranţi care au ajuns pe teritoriul ei din ianuarie 2018, în condiţiile în care această ţară a devenit un punct de trecere major către alte state, cum sunt Ungaria, Slovenia şi Croaţia, ţări-membre ale UE care şi-au închis frontierele.

Activişti au criticat adesea tratamentul aplicat migranţilor de către poliţia croată la frontiera de nord-vest a Bosniei. În prezent, ei afirmă că au fost raportate mai multe cazuri de tratamente inumane aplicate de poliţia bosniacă la frontiera sudică a ţării.