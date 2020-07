Autoritatile din Grecia anunta ca 61 de romani sunt infectati cu coronavirus/ MAE are informatii doar despre 16

Autorităţile din Grecia anunţă că 61 de români sunt infectaţi cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe a întreprins măsuri pentru a afla situaţia tuturor turiştilor români din Grecia şi transmite informaţii despre 16 persoane. Instituţia precizează că unii români au refuzat ca situaţia lor să fie comunicată autorităţilor de la Bucureşti. ”Ministerul Afacerilor Externe precizează că, […] The post Autorităţile din Grecia anunţă că 61 de români sunt infectaţi cu coronavirus/ MAE are informaţii doar despre 16 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.