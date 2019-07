Autoritatile din Ilfov au decis sa suspende dezinsectia, dupa ce mai multe persoane au reclamat iritatii ale cailor respiratorii

Autorităţile din Ilfov anunţă că au decis să suspende dezinsecţia în judeţ după ce, în urma acţiunii de joi, mai multe persoane au reclamat iritaţii ale căilor respiratorii. Reprezentanţii CJ, ai DSV şi DSP Ilfov verifică acum dacă firma privată contractată pentru dezinsecţie a respectat toate procedurile şi concentraţia substanţei, care a mai fost folosită în trecut fără probleme, anunță news.ro.

Serviciul de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Ilfov, a suspendat acţiunea de dezinsecţie terestră desfăşurată în judeţ, după ce mai multe persoane au reclamat iritaţii ale căilor respiratorii, se arată într-un comunicat de presă al CJ Ilfov.

Conform sursei citate, la 112 a fost înregistrat un singur apel, însă persoana care a sunat nu a mai fost găsită de ambulanţa ajunsă la locul indicat.

"Reprezentanţii Consiliului Judeţean Ilfov, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar Veterinare Ilfov şi ai Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov verifică dacă firma privată contractată pentru dezinsecţie a respectat toate procedurile şi concentraţia prevăzută în fişa tehnică a produsului, dar merg şi în teren, să stea de vorbă cu oamenii din zonele în care au fost probleme", se arată în comunicat.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, va anunţa, luni, rezultatul verificărilor într-o conferinţă de presă.

În comunicat se mai arată că este a cincea oară când Serviciul de Dezinsecţie aplică terestru tratamente pentru combaterea ţânţarilor anul acesta. S-a acţionat în 19 localităţi, în zilele de 23 şi 24 iulie. Joi, s-au început acţiunile în 9 localităţi. Insecticidul folosit se numeşte Solfac Trio, este toxic pentru albine şi iritant pentru oameni. Substanţa a mai fost folosită anul acesta, în doză de 50 de mililitri la un hectar, dar şi în anii trecuţi, fără să fie probleme.

Reprezentanţii CJ Ilfov spun că măsurătorile pentru calitatea aerului, făcute în cursul nopţii în judeţ, de reprezentantii ISU, au arătat că nu au fost depăşiri ale pragurilor de alarmare.

Serviciul de Dezinsecţie din subordinea Consiliului Judeţean Ilfov anunţă permanent cetăţenii, înaintea acţiunilor de dezinsecţie. Cu o săptămână înainte sunt înştiinţate şi primăriile, pentru ca acestea, la rândul lor, să transmită mesajul cetăţenilor, precizează sursa citată.

"Marţi, 23 iulie, am reînceput în tot judeţul acţiunea terestră de combatere a ţânţarilor. Acţiunea cu numărul cinci anul acesta. Acţionăm, în medie, în 10 localităţi pe seară. În dimineaţa aceasta, pe la 2, am primit un mesaj de la managerul public al judeţului, Irinel Scrioşteanu, care mă anunţa că sunt probleme cu dezinsecţia, în Popeşti-Leordeni şi Berceni. Au fost oameni afectaţi de substanţa cu care se face dezinsecţia. La 112 a fost înregistrat un singur apel, iar când a ajuns ambulanţa, nu a mai găsit pe nimeni. Bineînţeles că am oprit acţiunea şi am format o echipă complexă, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar Veterinare Ilfov şi ai Direcţiei de Sănătate Publică Ilfov", a afirmat Marian Petrache, citat în comunicat.