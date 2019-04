Autoritatile din Sri Lanka sunt in alerta inainte de Ramadan

sri lanka alerta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alerta terorista in Sri Lanka inainte de Ramadan. Autoritatile din Sri Lanka sunt in alerta, dupa ce au primite rapoarte potrivit carora grupuri militante islamice aveau planificate atacuri inainte de inceperea lunii Ramadanului. Sri Lanka: Mai multe persoane, inclusiv sase copii, au fost ucise intr-un raid anti-jihadist "Securitatea va fi crescuta pentru cateva zile, deoarece armata si politia sunt inca in cautarea suspectilor", a afirmat un ofiter superior din cadrul serviciilor de informatii. O alta sursa a declarat pentru Reuters ca un document a fost trimis catre institutiile importante ale securitatii, instruind toate fortele de politie sa ramana in alerta si sa se astepte la un ata ...