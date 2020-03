Autoritatile din Timis au decis sistarea cursurilor la clasa baiatului de 16 ani depistat cu coronavirus: Toate persoanele cu care a intrat in contact, testate

Autorităţile din Timiş au decis sistarea cursurilor la clasa băiatului de 16 ani depistat pozitiv cu coronavirus şi care în cursul zilei de miercuri a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara. Toate persoanele cu care a intrat în contact vor fi testate, anunță news.ro.

Potrivit unui comunicat de presă, de miercuri seara, al Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, în urma anchetei epidemiologice au fost identificaţi contactii apropiaţi ai tânărului în vârstă de 16 ani, depistat pozitiv cu noul coronavirus COVID-19.

Citește și: Scandal între deputatul Ungureanu și ministrul Costache în timpul audierilor : ‘Speram să nu deveniți politician’

”Băiatul este internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes Timisoara si prezinta o stare de sănătate bună. Având in vedere faptul ca pacientul este elev in clasa a IX a, de comun acord cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş si directorul şcolii, s-a luat decizia de sistare a cursurilor pentru elevii clasei, până la noi dispoziţii. Toti elevii clasei respective se afla izolati la domiciliu sub monitorizarea reprezentantilor Direcţiei de Sănătate Publică Timiş”, se arată în comunicat.

În cursul zilei de joi vor fi recoltate probe în vederea testării infecţiei cu noul coronavirus COVID-19, de la contacţii apropiaţi.

În acest moment, la nivelul judetului Timis, sunt 538 persoane, izolate la domiciliu si monitorizate de către reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică a Judetului Timiş.

Citește și: Adrian Năstase este trist: Și știm, nimeni nu este sau nu a fost fără pată!

Băiatul de 16 ani este cel de-al treilea caz depistat pozitiv în Timiş cu coronavirus. Primele două cazuri sunt o femeie de 38 de ani şi un bărbat de 47 de ani, ambii reveniţi în ţară, recent, din Italia, cu acelaşi avion şi pe locuri alăturate. La nivelul ţării sunt şase cazuri confirmate cu coronavirus.