Autoritatile din Timisoara amana exercitarea titlului de Capitala Culturala Europeana pentru 2022 sau 2023

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, a anunţat, miercuri seară, că ”se agreează, în contextul pandemiei COVID -19, amânarea exercitării titlului de Capitală Culturală Europeană, fie pentru 2022, fie pentru 2023, la decizia Comisiei Europene”. Edilul consideră că este obligatoriu să se ia unele măsuri ferme având în vedere imaginea negativă a Asociaţiei TM 2021. Comisia Europeană a propus, recent, amânarea Capitalei Culturale pentru anul 2022 sau chiar 2023, când a rămas un loc liber în urma retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. O decizie fermă, legată de amânare, ar urma să fie luată la nivelul Ministerului Culturii, potrivit News.ro.

”Astăzi, 10.06.2020, a avut loc şedinţa Consiliului Director al Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021. Subsemnatul, ca Primar al oraşului capitală culturală, ordonator de credite al de departe principalului finanţator şi ca Preşedinte de onoare al asociaţiei, am început prin a sublinia că asociaţia a ajuns la o imagine foarte negativă, la o lipsă de încredere majoră în comunitate şi că este obligatoriu să luăm măsuri ferme pentru ca lucrurile să fie corectate. De asemenea, am enunţat că asociaţia trebuie să fie mai deschisă spre actanţii culturali ai oraşului, în toată diversitatea lor, capacitându-i în proiectele sale culturale, cu respectarea, evident, a dosarului de candidatură. Am mai menţionat că dacă şi după aplicarea deciziilor de astăzi lucrurile vor merge tot ca până acum, atunci vom trece la măsuri radicale, inspirându-ne, dacă vom considera că ni se potriveşte şi din experienţa altor oraşe care au trecut prin ce trecem noi”, a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook, miercuri seara.

Citește și: A fost descoperit primul ‘acoperit’ din USR! S-a lăsat cu o demisie din echipa Barna

În urma şedinţei, au fost trase unele concluzii referitoare la Asociaţia TM 2021.

”Principalele concluzii au fost următoarele: Asociaţia va trebui să-şi crească transparenţa, postând pe site-ul propriu, din proprie iniţiativă, dar şi la cerere, toate informaţiile de interes public, calificate ca atare chiar într-un sens lărgit în raport cu cel dat de lege; Asociaţia va trebui să fie deschisă spre primirea de noi membri, desigur, în condiţiile stabilite prin statut; Asociaţia va trebui să rezolve urgent, procedând, desigur, în limitele legii, problema retribuirii angajaţilor şi colaboratorilor asumaţi; Asociaţia va trebui să se restructureze radical, prin modificări ale statutului care să separe clar prerogativele şi responsabilităţile Consiliului Director, inclusiv ale Preşedintelui, de prerogativele şi responsabilităţile componentei executive, inclusiv ale Directorului Executiv”, a mai scris Nicolae Robu.

S-a mai discutat despre amânarea exercitării titlului de capitală culturală europeană şi de primirea a noi membri.

”Se agreează, în contextul pandemiei COVID -19, amânarea exercitării titlului de capitală culturală europeană fie pentru 2022, fie pentru 2023, la decizia Comisiei Europene, care are de rezolvat problema celor două capitale culturale 2020 care n-au putut până în prezent să-şi implementeze programele culturale din cauza pandemiei; S-a avizat pozitiv primirea în asociaţie a doi noi membri: instituţia Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş şi persoana fizică Enrico Cannata, urmând să se supună la vot primirea efectivă în proxima şedinţă AGA; S-a stabilit o nouă şedinţă a Consiliului Director pentru data de 17.06.2020, având ca obiectiv principal aprobarea propunerii de nou statut ce va fi elaborată de specialişti şi o şedinţă AGA pentru validarea noului statut aprobat de Consiliul Director”, a mai scris Nicolae Robu.

Citește și: EXCLUSIV Lovitură de teatru: LIDL cedează: Mutarea făcută de gigantul german pe piața din România

Asociaţia TM 2021 a fost criticată de mai mulţi angajaţi care au anunţat că nu au fost remuneraţi pe perioada stării de urgnţă provocată de apariţia noului virus, deşi ei au lucrat la anumite proiecte.

Comisia Europeană a propus, recent, amânarea programului Timişoara Capitală Culturală Europeană pentru anul 2022 sau chiar 2023, când a fost lăsat un loc liber în urma Brexitului. Pentru anul 2023, un oraş din Ungaria şi altul din Grecia au câştigat competiţia, iar Timişoara ar putea să li se alăture. Propunerea de amânare lansată de Comisia Europeană a fost luată în discuţie, la Timişoara, iar autorităţile spun că sunt de acord.

O decizie în această privinţă ar urma să fie luată şi la nivelul Ministerului Culturii, deoarece programul Timişoara Capitală Culturală Europeană este un proiect de ţară, finanţat din bani publici.