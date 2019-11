Autoritatile din Ucraina intentioneaza sa il demita pe procurorul care l-a anchetat pe fiul fostului vicepreședinte american Joe Biden

In august 2019, Ziuanews intrase in posesia unei informatii. Anume ca Robert Dintoi, favoritul Rovanei Plumb, ar urma sa fie numit de Viorica Dancila ca sef al DLAF, organismul omolog al OLAF, practic, ar fi urmat sa fie conform zicalei: "lupul pus paznic la oi!"

Procurorul DNA care intra in dosarul Turceni-Rovinari si-a completat astazi motivele de apel in acest caz si a solicitat anularea sentintei de achitare in cazul inculpatilor judecati in acest caz: fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Sova si fostii directori Laurentiu Graure, Laurentiu Ciurel si Dumitru Cristea.