Autoritatile egiptene au anuntat descoperirea a 30 de sarcofage cu o vechime de peste 3.000 de ani. S-a intrat intr-o necropola a preoților

Treizeci de sarcofage din lemn pictat, cu o vechime de peste 3.000 de ani şi în stare excelentă de conservare, au fost descoperite la Assasif, în Valea Regilor, în apropiere de Luxor (sudul Egiptului), informează AFP preluat de agerpres.

"Aceasta este prima descoperire făcută la Assasif de către (o echipă egipteană de) arheologi, conservatori şi muncitori", a declarat secretarul general al Consiliului Suprem pentru Antichităţi, Mostafa Waziri, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Luxor.

Sarcofagele au fost descoperite săptămâna trecută în această necropolă de pe malul vestic al Nilului, iar fotografii cu acestea s-au scurs pe internet înainte de anunţul oficial, făcut sâmbătă în faţa templului reginei Hatshepsut.



Cele treizeci de sarcofage din lemn pictat - conţinând mumii de bărbaţi, femei şi copii - au fost găsite la un metru adâncime, stivuite unele peste altele pe două rânduri. Sarcofagele aparţin unei familii importante de preoţi.



Potrivit lui Waziri, dacă săpăturile făcute de occidentali în secolul al XIX-lea s-au concentrat pe mormintele regilor, excavaţiile egiptene recente au scos la iveală o "ascunzătoare a preoţilor".

Cele 30 de sarcofage, pe care se pot vedea hieroglife, divinităţi egiptene, păsări, şerpi şi flori de lotus, datează din a 22-a dinastie, fondată în urmă cu peste 3.000 de ani, în secolul al X-lea î.Hr..



De câţiva ani, autorităţile egiptene anunţă în mod regulat descoperiri arheologice, cu scopul de a relansa turismul, grav afectat de instabilitatea politică şi de atentatele care au avut loc în această ţară de la revoluţia din 2011.

Live from #Luxor: #Egypt unveils a cache of nearly 26 painted coffins at the Necropolis of al-Asasif in Luxor’s West Bank. pic.twitter.com/JoEZQWP08q