Autoritatile indoneziene vor sa evacueze o insula. Care este motivul

Val de nemultumiri pe insula indoneziana Komodo, care adaposteste celebrele soparle cu acelasi nume. Oamenii de aici sunt furiosi pe autoritati care vor sa-i evacueze fiindca vor inchide accesul pe insula. Masura intra in vigoare la inceputul anului viitor si a fost luata in special pentru a proteja aceasta specie devenita tinta contrabandistilor. Aproximativ 10.000 de turisti viziteaza lunar insula Komodo, pentru a vedea uriasele soparle in mediul lor natural. Mai au la dispozitie doar cateva luni pentru a face asta, fiindca din ianuarie, anul viitor, insula va deveni teritoriu interzis. Anya, turista din Franta: „Daca autoritatile inchid insula pentru altceva, adica pentru a construi complexuri t ...