Autoritatile japoneze au emis un mandat de arestare pentru barbatul suspectat ca a incendiat un studio de animatie

Autorităţile japoneze au emis un mandat de arestare pentru bărbatul suspectat că a incendiat un studio de animaţie în vestul Japoniei, care a ucis 34 de persoane, a informat postul de televiziune NHK sâmbătă, conform Reuters, potrivit Agerpres.

Autorităţile au emis mandatul pentru Shinji Aoba, de 41 de ani, pentru incendiere şi crimă după atacul de joi asupra Kyoto Animation.Aoba, care a fost spitalizat pentru arsuri puternice, a fost mai devreme transportat cu elicopterul la un spital din Osaka. Poliţia, care a confirmat pista criminală, intenţionează să-l aresteze imediat ce se recuperează.Atacul comis de acesta a fost cel mai grav din ultimii 20 de ani în Japonia, o ţară cu una dintre cele mai scăzute rate ale criminalităţii din lume.

Bărbatul a fost în închisoare în trecut pentru că a jefuit un magazin în Tokyo în 2012 iar după ce a fost eliberat a locuit în spaţii pentru foşti condamnaţi. De asemenea, a fost tratat pentru o boală psihică. Acum a comis omorul deoarece credea că un roman al său a fost plagiat de studio.



Fondat în 1981, studioul produce serii "anime" populare precum 'Sound! Euphonium'. Este, de asemenea, cunoscut pentru "Violet Evergarden", care a fost prezentat pe Netflix. Filmul 'Free! Road to the World - The Dream' urma să fie lansat în această lună.