Autostrada Comarnic – Brașov, in linie dreapta. Premierul Viorica Dancila: “Ma bucur ca sunt constructori romani”

Premierul Viorica Dăncilă a participat luni, la Râşnov, la semnarea contractului de finanţare pentru autostrada Braşov-Comarnic, prilej cu care a menţionat că se bucură că lucrarea va fi realizată de un constructor român şi că speră ca în acest caz să fie respectate termenele. “Mă bucur că am participat la semnarea acestui contract, aceasta este The post Autostrada Comarnic – Brașov, în linie dreaptă. Premierul Viorica Dăncilă: “Mă bucur că sunt constructori români” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.