Autostrada Sebes-Turda s-a blocat la 90% din lucrare. Pro Infrastructura, acuzatii dure la adresa constructorului italian

Asociatia Pro Infrastructura sustine, intr-o postare pe pagina de Facebook, ca lotul I al Autostrazii Sebes-Turda nu va fi dat in folosinta in viitorul apropiat, asta in contextul in care dupa sase ani de lucrari constructia este finalizata in proportie de 90%, deoarece constructorul italian Pizzarotti ar folosi toate chichitele contractuale posibile pentru a impinge termenul de finalizare cat mai departe in 2021.