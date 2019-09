Autostrada Soarelui intra in reparație capitala: Lucrarile vor dura 2 ani

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a anunțat că lucrările la autostrada Soarelui vor începe luni, 16 septembrie. Potrivit ministrului, contractul semnat cu antrepenorul care va efectua lucrările este pe o perioadă "undeva la 16 luni sau 24 de luni", anunță MEDIAFAX.

"Se va lucru pe un sens. Trebuie acea porțiune de dale de beton să o remediem. Nu putem să mai stăm așa cu ea în continuare. Am înțeles și sezonul estival și patronatele din turism. Am făcut așa cum am căzut de acord cu ei, între 15 iunie și 15 septembrie nu s-a lucrat. Contractul este undeva la 16 luni sau 24 de luni. Acum depinde de antreprenor, cât de mobilizat este. Sunt antreprenori buni care pot face lucrarea rapid", a declarat, miercuri, Răzvan Cuc.

În luna iunie a fost semnat contractul de modernizare pe tronsonul București- Fundulea.