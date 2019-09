Autostrada Soarelui intra in reparatii capitale. De luni, restrictii de circulatie

Autostrada Soarelui intră în reparaţii capitale începând de luni, 16 septembrie. Lucrările nu s-au putut desfăşura în timpul sezonului estival când autostradă este intens tranzitată de turişti, astfel că lucrările vor fi demarate de azi. Este vorba de tronsonul București-Fundulea, unul dintre tronsoanele care prezintă cele mai mari probleme. Tronsonul București-Fundulea al Autostrăzii Soarelui (A2) The post Autostrada Soarelui intră în reparaţii capitale. De luni, restricţii de circulaţie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.