Autoturism cautat de autoritatile din Marea Britanie, descoperit in Iasi - FOTO

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au descoperit si indisponibilizat un autoturism marca BMW ce figura ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile din Marea Britanie. In data de 20 mai a.c., in jurul orei 15.00, in baza schimbului de informatii cu lucratori din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au desfasurat, pe raza municipiului Iasi, o actiune specifica pe linia combaterii traficului international cu autoturisme furate. Astfel, politistii de frontiera au identificat un autoturism marca BMW, inmatri ...