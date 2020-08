Autoturism de lux cautat de autoritatile din Germania, depistat de politistii de frontiera de la P.T.F. Turnu (galerie foto)

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Turnu au descoperit un autoturism marca Mercedes, în valoare de 20.000 euro, căutat de autorităţile din Germania.

În data de 06.08.2020, în jurul orei 11.30, la Punctul de Trecere al Frontierei Turnu s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de intrare in ţară, un cetăţean german, în vârstă de 46 de ani, conducând un autoturism marca Mercedes Benz, an de fabricație 2016, înmatriculat în Germania.În urma verificărilor în bazele de date, s-a constatat că autoturismul figurează ca „bun căutat pentru confiscare“, alertă introdusă de autorităţile din Germania în data de 23.07.2020.Faţă de cele constatate, bărbatul a declarat că autoturismul în cauză este proprietatea fratelui său şi că acesta l-a rugat să-l conducă până în Turcia, menţionând că nu avea cunoştinţă despre faptul că maşina era căutată de autorităţi.Mijlocul de transport, în valoare de 20.000 euro, a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F Arad, iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.Sursa foto: Poliția de Frontieră