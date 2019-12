Autoturism furat din Mangalia, gasit de IPJ Constanta. La volan, un tanar de 22 de ani. Cum a intrat in posesia cheii

„Azi după amiază când am dat sa plec de la muncă , ieșind în stradă , am descoperit că...îmi lipsește mașina ! Inițial am crezut că am uitat eu unde am parcat-o , am verificat toată strada după care , fiind într-o confuzie totală, am intrat pe camerele de supraveghere de la locul de muncă. Și am descoperit că, în urma cu aproape o oră, pe camere apare un pusti care deschide mașina , se urca în ea și....pleacă ! Am sunat imediat la 112 pentru a raporta furtul. Imediat o echipă operativă s-a deplasat la fata locului unde a vizionat imaginile. Au dat mașina în urmărire în timp ce eu am plecat cu dânșii la sediul politiei pentru a completa hârțoagele de rigoare.... Tot atunci am descoperit ca îmi lipsește una din cheile mașinii. La nici o oră de la constatarea furtului, mașina a fost găsită în trafic pe strada Negru-Vodă, cu făptașul la volan . A fost arestat pe loc . Mi-am recuperat mașina care , din fericire , este intactă...”, a scris persoana păgubită pe un grup de Facebook.