Autoturism semnalat furat din Italia, descoperit la controlul de frontiera - FOTO

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Volkswagen, care figureaza in bazele de date ca fiind cautat de autoritatile din Italia. In data de 03 iulie a.c., in jurul orei 15.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei romanca C.O., in varsta de 31 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen, an de fabricatie 2002. Existand suspiciuni cu privire la documentele de inmatriculare ale autoturismului in cauza, politistii de frontiera au efectuat verifica ...