Autoturism Toyota RAV4 furat din Franta, descoperit la controlul de frontiera - FOTO

Autoturism Toyota RAV4 furat din Fran a descoperit la controlul de frontiera Politistii de frontiera din Punctul de Trecere al Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Toyota RAV4, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Franta. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere al Frontierei Albita-I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, cetateanul din R. Moldova S.C., in varsta de 44 de ani, conducand un autoturism marca Toyota RAV4, fabricat in 2014, inmatriculat in Germania. Existand suspiciuni cu privire la certificatul de inmatriculare ...