Autoturisme furate, descoperite la P.T.F. Albita - FOTO

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit trei persoane care conduceau un autoturism marca Mercedes Benz 220, un BMW 320D si unul marca Smart Forfour, care figurau ca fiind furate din Marea Britanie, Italia, respectiv Spania. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita- I.T.P.F. Iasi, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, G.V., cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 29 de ani conducand un autoturism marca Mercedes E220, inmatriculat in Marea Britanie, romanul L.G., in varsta de 28 de ani, conducand un autoturism marca BMW 320S, inmatriculat in Romania si cetateanul din Republi ...