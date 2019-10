Autovehiculele pe motorina si benzina vor fi interzise in UE

Benzina si motorina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Danemarca, sustinuta de alte 10 tari ale Uniunii Europene, a cerut interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel si pe benzina pana in 2040, pentru a combate schimbarile climatice. Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a ministrilor UE de mediu desfasurata la Luxemburg. UE isi propune sa reduca emisiile de carbon cu 40% pana in 2030, in timp ce Comisia Europeana intentioneaza sa le reduca la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii globale. "Trebuie sa recunoastem ca suntem presati de timp", a declarat ministrul danez al Climei si Energiei, Dan Jorgensen, dupa reuniune. El a spus ca interzicerea autoturismelor diesel si pe benzina va determina Co ...