Avarie la o conducta. Mai multi constanteni, fara apa potabila

În cursul acestei seri - 08 iulie 2019, in jurul orei 20,00, la dispeceratul societatii s-au primit mai multe reclamatii privind avarierea unei conducte pe b-dul Aurel Vlaicu. La fata locului s-a deplasat o echipa de interventie, care a constatat ca apa menajera provine de la nivelul retelei interioare, din caminul de vizitare al conductei de refulare, ce apartine centrului comercial Vivo.Imediat, s-a sistat pomparea pe tronsonul de canalizare afectat. Echipele RAJA efectueaza sondaje in vederea stabilirii cu exactitate a locului in care conducta este avariata.Totodata, s-au luat masurile de igienizare a zonei prin spalare tramei stradale.Echipele RAJA vor asigura tot suportul necesar pentru remedierea situatiei, transmit reprezentanții RAJA SA.