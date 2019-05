Avea 104 kilograme si se ura, dar acum e fotomodel, are 52 de kilograme si vrea sa stie toata lumea cum a facut

Obezitatea este grea pentru oricine are de-a face cu ea. Donna Gillie are 30 de ani si avea 104 kilograme, dar a slabit 52 si a devenit model, transformandu-si fizicul intr-un mod care ar putea intra in competitie cu orice model de bikini. Acum are 52 de kilograme si se pregateste pentru cea de-a treia ei defilare in cadrul unui eveniment de moda.

Donna spune ca reusita ei senzationala se datoreaza in totalitate exercitiilor fizice si dietelor, fara sa fi fost vreodata nevoie sa recurga la operatii. In 2014 a participat la prima competitie de frumusete, iata ce povesteste chiar ea despre asta:

,,Nu m-am inscris pentru ca voiam un trofeu de plastic sau sa-mi recunoasca cineva meritele, ci voiam sa imi dovedesc mie insami ca imi pot modela corpul, dupa ce am slabit atat de mult am vrut sa imi lucrez corpul.”

Donna mancase excesiv timp de ani de zile si a fost socata cand i s-a zis cat cantareste. In cele din urma a ajuns la jumatate din cat cantarea la inceput, apoi a angajat un instructor pentru a o ajuta sa fie in forma pentru competitia din 2014.

Femeia a facut tot felul de cursuri, printre care si Zumba, a inceput sa alerge foarte mult si s-a inscris la curse. Acum ea este si model pentru lenjerie, si doreste ca toata lumea sa stie ca se poate. De aceea a scris si niste pasi pe care ea i-a urmat si despre care a vrut sa fie publici:

1. Exercitii fizice la sala

2. Dupa ce s-a obisnuit cu ele, a inceput sa alerge.

3. A inlocuit mancarea procesata si a adaugat mai multe fructe si legume

4. A inceput sa isi limiteze portiile, le-a facut mai mici, dar nu si-a refuzat nimic

5. Dupa ce a slabit cat isi dorea, a angajat un antrenor personal pentru a o ajuta sa isi sculpteze corpul

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.