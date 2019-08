Avea SAPTE copii cand a fost lovita de o boala crunta! I s-a umflat obrazul pana cand n-a mai putut iesi din casa de rusine iar medicilor le-a fost frica s-o opereze!

Angie Twiggs are sapte copii si, cand ai atat de multe persoane care depind de tine, ultumul lucru pe care ti-l permiti e sa te imbolnavesti.



Intr-o zi, pe cand isi pieptana parul, Angie a observat ca ii crescuse, in spatele urechii, o mica umflatura. Nu era mare, dar crescuse suficient incat s-o ingrijoreze. A mers la doctor, unde a aflat ca umflatura nu era periculoasa si ca isi poate vedea linistita de treburi. Doctorii n-au banuit niciodata ce avea sa urmeze.



Umflatura a continuat sa creasca si sa creasca pana cand a devenit cu adevarat incomoda. S-a umflat pana cand lui Angie ii era prea rusine sa iasa din casa, de teama ca lumea va rade de ea.



Medicii la care a mers s-au temut s-o opereze, deoarece o interventie chirurgicala i-ar fi putut omora toti nervii din zona fetei, lasand-o paralizata in aceasta zona.



Disperata, Angie a luat legatura cu producatorii unui show TV din Statele Unite ce trateaza teme medicale, „The Doctors”, iar acestia au pus-o in legatura cu specialistii dispusi sa isi asume procedura aceasta.



„Scopul meu e sa ii indepartez tumoarea, fara paralizie, dar adevarul e ca, atunci cand indepartezi o tumoare de marimea asta, aproape 5% din masa corpului, e ca si cum ai naste. Va ramane un exces de tesut, un exces de piele. E ca si cum ai da la schimb o diformitate pe alta”, a spus dr. Ryan Osbourne:

