A crezut ca viata sa este o poveste cand s-a maritat cu Ioan din dragoste. In scurt timp, avea insa sa traiasca un cosmar. Omul caruia voia sa-i dedice intreaga sa viata nu era deloc asa cum isi imaginase, potrivit antena3.ro.

„Aveam 20 de ani cand l-am cunoscut pe Ioan. Barbat inalt, bine legat, cu o cariera militara si multa autoritate. Ma simteam protejata de el si m-am indragostit iremediabil. Eram mandra cu el pe strada si ma distram cand femeile intorceau capul dupa el. Eu eram aleasa, asa ca nu imi mai incapeam in piele de bucurie.

Nu era un barbat tandru sau prea comunicativ, dar puneam asta pe seama educatiei militare. Multa ordine, prea putin sentiment. Am crezut ca il voi invata eu ce inseamna sa iubesti. Am crezut ca daca il voi iubi destul, lucrurile se vor schimba. Si am avut dreptate, s-au schimbat. In rau. Pentru Ioan, eu eram slaba, nefericita, condusa de sentimente superficiale.

Pentru el conta rigurozitatea. Prosoape la dunga, podea luna, pantofi lustruiti. Eu eram haotica, iar asta il enerva. Locuiam deja impreuna, iar viata cu el era o spaima continua ca nu e suficient de curat, de ordine…

Intr-o zi, mi-a dat o palma pentru ca in bucatarie era dezordine, iar noi asteptam musafiri de la serviciul lui…. Gatisem toata ziua pentru aceasta vizita si nu am avut timp sa fac curatenie. A urlat la mine ca il voi face de ras in fata colegilor.

Conta mai mult sa fie bucataria curata decat contam eu. Am suferit, mi-am cerut iertare, am plans. S-a uitat la mine cu dispret. Nu intelegeam nimic, era evident. Nu eram suficient de buna. Asa ca au inceput infidelitatile. De una am aflat direct de la femeia respectiva. Care mi-a aparut la usa si mi-a spus sa il las ca este al ei. Am simtit ca ma prabusesc. Nu stiam ce sa zic. Tipa a ras, mi-a zis ca oricum nu am sanse in fata ei si a plecat. Era o femeie frumoasa si, evident, tupeista. (…) Era insa momentul sa plec eu si am facut-o. Aveam 23 de ani cand am lasat tot in urma”, a povestit femeia psihilogului de serviciu.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.