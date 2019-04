Avem echipa, avem valoare, dobanda noastra este cea mai mare!

Et in Letitia ego!, exclama in cor politicienii care ne conduc, dirijati ideologic de doamna culturii politice de pe la noi, inegalabila si vesela Maria Grapini. Aceasta a inlocuit mitica Arcadie cu mai prozaica Letitia, o tara de dansii inventata, locul in care Darius Valcov si Orlando Teodorovici se pot rasti in voie la nerusinatul Robor, in vreme ce se imprumuta de 3 miliarde de euro intr-o singura zi, fara a sufla un singur comunicat oficial.