Avem in Germania și romani care lucreaza in alte domenii...

În studenție, Codrin Timu nici el nu și-ar fi imaginat că profesional, Germania, țară cu care a luat contact ca student Erasmus, îi va deveni „acasă”, cu toate că Germania l-a fascinat dintotdeauna- „cred că avem multe de învățat de la o societate cu o istorie încărcată și construită, practic, de la zero de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.”, spune Codrin. Azi, Codrin își trăiește visul și a ales cercetarea ca domeniu de specilitate. Inedit, am putea spune, pentru domeniul juridic, dar plin de provocări pentru Codrin, după cum chiar el ne-a spus. După experiența Erasmus și licența obținută în drept comparat la Facultatea de Drept din cadrul Univ. „A.I.Cuza”, Iași, și-a continuat studiile de master în drept (LL.M.) la Universitatea din Konstanz, lucrând, apoi, la diverse firme de avocatură și continuând cu doctoratul și cu înclinarea specifică spre cariera universitară. Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) și Fundația Konrad-Adenauer au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea profesională. Continuă să călătorească și să cânte ori de câte ori are ocazia, pasiune pe care îmi amintesc că o avea din timpul studenției. gasiti intreg interviul in publicatia: insociety.ro