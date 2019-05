Avengers: Endgame - Lider in box office-ul nord-american si incasari record

Lungmetrajul "Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului" se menţine pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări record în al doilea weekend de la lansare, de 145 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

De altfel, "Avengers: Endgame" a stabilit un record de încasări și pentru weekendul de debut la nivel mondial, cu 1,2 miliarde de dolari, comparativ cu "Avengers: Infinity War", care obținuse 641 de milioane de dolari anul trecut.

În prezent, "Avengers: Endgame" se află pe locul al doilea în topul filmelor cu cele mai mari încasări din istorie, cu 2,188 de miliarde de dolari la nivel mondial. Pe primul loc în acest top se află filmul "Avatar", de James Cameron, lansat în 2009, cu învasări de 2,788 de miliarde de dolari.

"Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului" a fost unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2019. Este ultimul capitol din universul Marvel, saga de 22 de filme produsă de studioul omonim, care a devenit franciza cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Aceasta a generat, din 2007 până la lansarea "Avengers: Endgame", profituri de 18,6 miliarde de dolari în întreaga lume.

"Avengers: Endgame/ Răzbunătorii: Sfârșitul jocului", de Anthony și Joe Russo, reprezintă încheierea poveștii celor șase supereroi din echipa originală "Avengers/ Răzbunătorii": Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Hulk și Thor. Aceștia plănuiesc să îl distrugă pe răufăcătorul Thanos, responsabil pentru moartea mai multor personaje din universul Marvel. Acțiunea filmului vine în continuarea peliculei "Avengers: Infinity War/ Răzbunătorii: Războiul Infinitului", lansată în 2018.

Pe următoarele trei poziţii în box office-ul nord-american de weekend s-au situat trei premiere. "The Intruder", un thriller psihologic regizat de Deo Taylor, a avut încasări de 11 milioane de dolari şi ocupă poziţia a doua, fiind urmat de comedia romantică "Long Shot", de Jonathan Levine, cu Seth Rogen şi Charlize Theron, cu 10 milioane de dolari, şi de animaţia muzicală "UglyDolls", de Kelly Asbury, cu 8,5 milioane de dolari.

Lungmetrajul SF "Captain Marvel", de Anna Boden și Ryan Fleck, a coborât trei locuri, până pe poziția a cincea, cu încasări de 4,27 de milioane de dolari de vineri până duminică. Acțiunea noului film "Captain Marvel" are loc în 1995, când Carol Danvers (Brie Larson), fost pilot în U.S. Air Force, devine unul dintre cei mai puternici eroi ai galaxiei. După un stagiu de pregătire în Starforce, o unitate militară de elită de pe planeta Kree, Carol se întoarce pe Pământ, cu o mulțime de întrebări fără răspuns despre trecutul și identitatea ei, potrivit cinemagia.ro.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în box office-ul nord-american la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Breakthrough", de Roxann Dawson (3,94 de milioane de dolari), "Blestemul femeii care plânge/ The Curse of La Llorona", de Michael Chaves (3,5 milioane de dolari), "Shazam! ", de David F. Sandberg (2,45 de milioane de dolari), "Șefa a intrat la apă/ Little", de Tina Gordon Chism (1,47 de milioane de dolari), şi de "Dumbo", de Tim Burton (1,43 de milioane de dolari).