"Avengers: Endgame" s-a lansat si a doborat recorduri de incasari. Ce suma uriasa a strans in doar doua zile - VIDEO

Avengers Endgame google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai asteptat film al anului, "Avengers: Endgame", spulbera deja recorduri de incasari in chiar prima zi de la lansare, pe piete precum Statele Unite, China si Canada. Filmul celor de la Marvel a adunat deja, din incasarile provenite din biletele pentru avanpremiera de joi seara, in Statele Unite si Canada, suma de 60 de milioane de dolari, relateaza CNN. Aceasta suma este cea mai mare adunata de un film in America de Nord, in prima seara de vizionare, depasind cu trei milioane de dolari precedentul record, stabilit de "Star Wars: The Force Awakens", care dateaza din 2015. De asemenea, suma se adauga altor 305 milioane de dolari stransi in cinematografe din alte tari, in prim ...