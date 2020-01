Averea lui Mircea Beuran, chirurgul pacientei incendiate la Floreasca. Cat castiga pe luna fostul consilier al lui Iliescu

Mircea Beuran, chirurgul aflat in centrul scandalului de la Spitalul Floreasca, unde o pacienta a murit dupa ce a luat foc pe masa de operatie din cauza erorilor echipei medicale conduse de acesta, are pe an venituri de peste 6.000 de euro, aproximativ 3.500 de euro castigand doar de la unitatea medicala.