Averea social-democratului pe care Dancila il vrea la Educatie. Castiga mai mult de la universitati decat de la Senat

Ministrul Cercetarii si Inovarii, Serban-Constantin Valeca, detine doua terenuri, doua case, o masina marca Jeep, bijuterii si timbre in valoare de aproximativ 14.000 de euro si, impreuna cu sotia sa, are in conturi 1.068.800 de lei, 66.580 de lei si 11.090 de dolari.