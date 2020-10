Averile miliardarilor chinezi au crescut in ultimul an cu suma record de 1.500 de miliarde de dolari, la 4.000 de miliarde de dolari, sustinute de o serie de oferte publice initiale ale unor companii si de dezvoltarea puternica a sectorului tehnologic, potrivit Hurun Rich List 2020, care urmareste evolutia averilor in China, relateaza CNBC.