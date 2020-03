Avertisment al operatorilor portuari: Muncitorii, puși in pericol de vapoarele care nu mai stau in carantina 14 zile

Vapoarele care vin din zone roșii nu vor mai sta în carantină în Portul Constanța. Acestea vor intra direct în dană și vor începe imediat încărcarea sau descărcarea. Mai mulți operatori portuari sunt revoltați și spun că angajații lor sunt puși în pericol și expuși la infectarea cu Covid-19, anunță MEDIAFAX.

Ordonanța Militară nr. 3, care a intrat în vigoare miercuri, prevede ca vapoarele care vin din zone roșii să nu mai rămână în carantină, în radă, ci să intre în Portul Constanța și să înceapă manevrele de încărcare/ descărcare.

Directorul Portului Constanța a declarat, pentru MEDIAFAX, că măsura a fost luată pentru a nu bloca traficul de mărfuri.

Operatorii portuari se plâng însă că oamenii care intră în contact cu echipajele acestor nave sunt expuși infectării cu COVID-19, în contextul în care nu știu cât mai pot asigura echipamentele de protecție.

Unul dintre marii operatori din Portul Constanța a transmis o scrisoare deschisă către ANR, DSP, Prefectura și Portul Constanța prin care arată cum angajații sunt expuși infectării cu COVID-19 în condițiile în care navele venite din zonele roșii nu mai sunt obligate să stea în carantină până când se termină cele 14 zile de la ultimul port din care au plecat.

Directorul Portului Constanța, Costel Stanca, a declarat că instituția face tot ce e posibil să asigure personalului echipamentul de protecție, însă asta nu înseamnă că transportul de mărfuri trebuie limitat.

„Rolul administrației portuare este de a administra infrastructura statului. Nu să cumpere măști cuiva. Dar facem și asta, nu e nicio problemă. Dar fiecare, când are un business din care câștigă ceva bani, trebuie să se pregătească pentru ceea ce vine”, a spus Costel Stanca.

Pe de altă parte, unul dintre cei mai mari operatori portuari susține că este o penurie de echipamente de protecție și că nu va mai putea asigura astfel de echipamente oamenilor care manipulează marfa de pe astfel de vapoare venite din zone roșii:

„În aceste condiții, nu știm de unde ar putea fi procurat întregul stoc de echipament de protecție de unică folosință, în condițiile în care acesta de abia se găsește în unitățile spitalicești. Nu putem estima, cantitativ, de câte astfel de echipamente de protecție de unică folosință este nevoie (ca și necesar, prospectat în viitor), deoarece nu știm cât va dura epidemia, nu putem estima câte nave cu astfel de mărfuri generale vor veni din porturi situate în zona roșie de COVID 19, cu ce fel de marfă vor veni, pentru ca, la rândul nostru să putem estima și echipa corespunzător forța de muncă afectată descărcării/încărcării unei astfel de nave”, se arată în scrisoarea transmisă de operatorul portuar către instituțiile statului.

Până la adoptarea Ordonanței Militare nr. 3, toate vapoarele care veneau din zone roșii și intrau în Portul Constanța aveau obligația de a sta în carantină până când se împlineau cele 14 zile de la plecarea din ultimul port. Însă lucrurile s-au schimbat după ce autoritățile au hotărât să nu blocheze traficul maritim de mărfuri:

„De fapt nici înainte nu era o cerință clară să stea în carantină. Stăteau, dar nu era o cerință clară care să spună că trebuie să stea. E adevărat că ele stăteau. Rațiunea este următoarea: este definit la nivel european obligația să avem culoare verzi pentru mărfuri. Nu putem să oprim fluxul de mărfuri. Noi trebuie să punem în siguranță piloții. Oricum, pe comanda vaporului sunt doar doi oameni, nu intră în contact cu tot echipajul. Chiar am cerut ANR să analizeze posibilitatea să facă pilotaj de la distanță. Dar nu putem bloca tot portul. De exemplu, la momentul ăsta sunt blocate două nave petroliere pline cu țiței, necesar pentru rafinărie. Nimeni nu a blocat porturile, nici măcar Italia. Aceasta e practica. Noi luăm toate măsurile necesare pentru a avea oamenii în siguranță. Probabil ar fi o soluție mai simplă să punem în carantină un pilot 14 zile decât o navă întreagă”, a mai precizat Costel Stanca.

Dacă în situația piloților care bagă navele în port reglementările sunt clare, în ceea ce privește personalul portuar, cel care încarcă și descarcă navele, lucrurile nu sunt atât de limpede reglementate. De aici s-a născut ideea dacă operatorii portuari privați pot sau nu să refuze navele în dane.

„Și aici este o discuție. Sigur că, de principiu, există posibilitatea. Au fost situații în care operatorul a spus că dacă nava mai stă trei zile o primește după aceea. Dar întotdeauna contează cine își asumă cheltuielile. Asta este o discuție comercială care este mai complexă. Mai bine discutăm despre reglementări. Reglementarea este cea despre care am amintit. Înainte era un alt ordin de la DSP, dar acum s-a inclus în ordonanța 3, care se aplică la toată lumea, cu claritate după mine. Așa zice: la orice navă poate să urce pilotul, dacă are echipamentul conform DSP”, a mai transmis Costel Stanca.

Directorul Porturilor Maritime recunoaște că, într-adevăr, reglementările din zona portuară se referă la piloții care urcă la bordul navelor și că, în ceea ce privește operatorii portuari, situația încă nu este foarte bine reglementată.

„Același motiv, cel cu echipamentele de protecție, l-au arătat și companiile de pilotaj, deși dumneavoastră ați avut dreptate că navele au stat în carantină, pentru că piloții nu au făcut manevre. Iar companiile s-au înțeles între ele, pentru că piloții doreau să fie în super siguranță, ceea ce este corect, și nu voiau să piloteze. Și atunci au spus că nu au echipamente de protecție. Având în vedere această situație, noi am contactat piloții și am spus că în cazul în care nu au, le dăm noi echipamente, pentru că noi avem. Și ulterior am contactat furnizorii și au spus că ne pot da în continuare. Nu mă întrebați de ce ei nu și-au cumpărat și noi am cumpărat. Că ei aveau obligația și nu au făcut-o. Noi avem obligația să ținem deblocat portul. Cel puțin două companii de pilotaj ne-au cerut punctual combinezoane, măști, și cred că le-am și dat. Și, într-adevăr operatorii portuari ne-au întrebat ce ar face dacă ar cere și ei, și în continuare evaluăm posibilitatea să le dăm și lor. Însă credeți-mă, că furnizorii nu ne dau nouă pentru că suntem deosebiți și lor nu vor să le dea pentru că nu sunt deosebiți. Ci trebuie să faci suficiente demersuri ca să ți le procuri. Pentru că fiecare are treaba lui. Noi nu avem obligația să le asigurăm. Nici la piloți nu avem obligația. Însă dorința noastră este, pe de o parte, toată lumea să fie în siguranță, pe de altă parte în măsura posibilităților, să menținem fluxul de mărfuri”, a mai declarat pentru MEDIAFAX Costel Stanca.