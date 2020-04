Avertisment al Poliției Romane: “Nu deschideți astfel de emailuri!”

Inspectoratul General al Poliției Române lansează un apel la prudență și la evitarea deschiderii unor email-uri false, aparent transmise de Poliția Română și semnate chiar de șeful instituției, chestorul Liviu Vasilescu. Email-urile false circulă în ultima perioadă pe internet, sub forma unor invitații la sediul Poliției, însoțite de o serie de așa-zise documente, pe care The post Avertisment al Poliției Române: “Nu deschideți astfel de emailuri!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.