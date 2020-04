Avertisment al secretarului general ONU: Aceasta boala poate sa creeze mecanisme de control ale societatii care sa poata ajuta dictaturile

Lumea post-coronavirus va fi diferită, mult mai digitalizată şi cu mai multe riscuri, anticipează secretarul general al ONU Antonio Guterres într-un interviu telefonic publicat miercuri de agenţia EFE, preluat de agerpres.ro. Oficialul ONU cere crearea unor mecanisme de control social astfel încât măsurile de combatere a COVID-19 să nu fie căi favorabile dictaturilor. ”Este clar The post Avertisment al secretarului general ONU: Această boală poate să creeze mecanisme de control ale societăţii care să poată ajuta dictaturile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.