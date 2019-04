Avertisment al unui medic: Cine prizeaza cocaina pentru prima data din pachetele gasite pe litoral ar putea muri subit

Droguri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Medicul Bogdan Gheorghe de la Agentia Nationala Antidrog avertizeaza ca o persoana care nu a consumat deloc droguri, dar incearca stupefiante dintre cele cautate pe litoral, de puritate mare, ar putea muri subit in urma socului. Satamana trecuta, intr-o salupa din Delta Dunarii au fost gasiti saci in care se aflau peste 800 de kilograme de cocaina. In ultimele zile, zeci de pachete cu droguri au fost aduse de valuri la mal, pe plajele litoralului romanesc, din Navodari pana la Mangalia. Agentia Nationala Antidrog a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in perioada urmatoare cei cinci experti ai filialei de la Constanta vor incepe o campanie de informare a turistilor de pe litoral, scrie Agerpres. ...