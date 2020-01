Avertisment ANPC: Atentie la falsii comisari care solicita plata unor amenzi!

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor avertizeaza operatorii economici in legatura cu existenta unor persoane care pretind ca sunt comisari ANPC sau CJPC si care, sub pretextul neregulilor depistate, solicita plata unor amenzi.Au aparut informatii ca falsii comisari ANPC au desfasurat astfel de activitati ilegale de control, prin utilizarea unor legitimatii asemanatoare cu cele oficiale.ANPC va reaminteste faptul ca niciodata comisarii Autoritatii nu solicita operatorilor economici achitarea cu numerar a eventualelor amenzi dupa terminarea controlului. In cazul aplicarii de sanctiuni contraventionale, acestea se achita la Trezorerie si nu comisarilor aflati in control. Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor va primi doar copia chitantei de varsamant.Trebuie mentionat faptul ca membrii organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei consumatorilor nu au drept de control. Ei au dreptul de a informa opinia publica asupra deficientelor de calitate ale produselor si serviciilor si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori sau de a initia actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor consumatorilor.Pentru a preveni viitoare incalcari ale legii, atragem atentia operatorilor economici sa solicite ordinul de serviciu in baza caruia se face controlul, sa verifice legitimatiile comisarilor care vin in control si sa anunte imediat politia in cazul in care sunt victimele unei tentative de control din partea unor persoane neautorizate.Modelul legitimatiei de control poate fi vizualizat pe pagina web a ANPC, accesand link-ul https://anpc.ro/articol/581/reprezentantii-asociatiilor-de-consumatori-nu-au-drept-de-control.