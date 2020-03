Avertisment CERT-RO: Hackerii cer bani ca sa nu-ti trimita filmuletele intime cunoscutilor din agenda telefonului

Atacatorii cibernetici solicita utilizatorilor de Internet recompense in valoare de aproximativ 1.000 de euro in criptomoneda, sub amenintarea ca vor trimite tuturor contactelor din agenda presupuse filmari ale victimei in ipostaze intime, avertizeaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-o postare pe Facebook.