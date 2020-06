Avertisment de la BNR: Bugetul Romaniei este aruncat in aer. Statul are limite de plata

Purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu, a avertizat, miercuri, că bugetul României este, practic, aruncat în aer, iar discuţia despre pensii şi salarii nu are nicio relevanţă economică pentru că, politic, România îşi poate permite orice, însă economic îşi permite numai ce poate plăti. „Bugetul este deja aruncat cu totul în […] The post Avertisment de la BNR: Bugetul României este aruncat în aer. Statul are limite de plată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.