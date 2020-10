Avertisment de la Bruxelles, dupa apelul pentru boicotarea produselor franceze: 'Va indeparta si mai mult Turcia de UE'

Presedinte al Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, Dorel Sandesc, care este si seful Clinicii ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Timisoara, a spus ca modelul suedez de compatere a pandemiei de coronavirus nu se poate aplica in Romania. "Acolo n-au intrat cu Armata peste ei, dar nivelul de responsabilitate a fost mare", precizeaza medicul.

In Romania, cultura de vita de vie este o traditie indelungata, ce vine de acum mai bine de 2500 de ani. De-a lungul timpului, culturile au fost tot mai bine ingrijite, mai atent alese si mai bine organizate, ducand astfel la o gama larga de vinuri romanesti, cunoscute la nivel international. Pasiunea romanilor pentru vin este recunoscuta si prin culturile de vita proprii, ce fac parte din foarte multe gradini.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a depus luni, 26 octombrie, o noua cerere de reabilitare judecatoreasca la Inalta Curte, el avand mai multe interdictii dupa ce a fost condamnat definitiv in 3 dosare. Este cea de-a treia cerere de reabilitare judecatoreasca facuta de latifundiar in ultimul an, dupa ce instanta i-a respins, pe rand, solicitarile.