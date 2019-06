Avertisment de ultima ora! Cod GALBEN de vijelii

Cod GALBEN de vijelii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni o atentionare Cod galben de averse torentiale, vijelii si grindina, valabila pana miercuri seara in 40 de judete. Potrivit meteorologilor, de luni, ora 10:00 si pana miercuri, ora 23:00, in aproape toata tara, cu exceptia judetelor Constanta si Tulcea, vor fi intervale in care instabilitate atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 15 - 25 l/mp si izolat 35 - 40 l/mp. La pranz canicula, seara vijelii. Luna iunie va fi una a extremelor In special luni, 17 iunie, disconfortul termic va fi ridicat in o ...